Eskişehirli öğrenciler, Oryantiring İl Birinciliği Yarışmaları’nda üç kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oryantiring İl Birinciliği Yarışmaları’nda Eskişehir Borsa İstanbul Fen lisesi öğrencileri Organizasyonda Genç A Erkek, Genç A Kız ve Genç B Kız kategorilerinde il birincisi olan ekiplerimiz, toplamda 3 kupa ile ödüllendirildi. Ayrıca bireysel derecelerde 7 madalya kazanarak kürsüye damga vurdular. Bireysel başarılar arasında Efe Aslan ve Ceren Coşkun’un Genç A kategorisinde birincilikleri, Arda Sizanlı ve Ahmet Başoğlu’nun ikincilikleri dikkat çekerken, Gökalp Çelik ve Şevval Naz Ulu da üçüncülük elde etti. Okul yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bu büyük başarısı hepimizi gururlandırdı. Bölge Şampiyonası’nda da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz," dedi.