Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla’nın bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Ortaca genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yağışların Cumartesi gününe kadar devam edebileceği konusunda uyarıda bulunulurken, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su baskını yaşanan noktalarda su tahliye çalışması yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki birkaç gün boyunca yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.