Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı ürünler ele geçilirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortaca ilçesinde yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 110 adet telefon kılıfı, 24 adet kulaklık, 13 adet şarj aleti ve 31 adet elektronik cihaz ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa’ muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.