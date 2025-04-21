Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yaban domuzu, kurt ve ceylanı görüntüledi.

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye’de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, bölgede yiyecek arayan yaban domuzu, kurt ve ceylan da fotokapan kameralarına yansıdı.