Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yaban domuzu, kurt ve ceylanı görüntüledi.

Ağaçlara su püskürtülerek uygulanan buzlama yöntemi zirai donu engelledi Ağaçlara su püskürtülerek uygulanan buzlama yöntemi zirai donu engelledi

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye’de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, bölgede yiyecek arayan yaban domuzu, kurt ve ceylan da fotokapan kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA