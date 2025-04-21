DÜZCE(İHA) – Düzce’de yapılan denetimlerde aranan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı.

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 14-20 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamada 32 bin 700 şahıs sorgulandı. Denetimlerde araması bulunan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 3 tabanca, 1 tüfeği, 846 mermi, 8 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.