DÜZCE(İHA) – Düzce’de yapılan denetimlerde aranan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı.

Silahla vurduğu yaralıya yerde yatarken tekme attı Silahla vurduğu yaralıya yerde yatarken tekme attı

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 14-20 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamada 32 bin 700 şahıs sorgulandı. Denetimlerde araması bulunan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 3 tabanca, 1 tüfeği, 846 mermi, 8 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: İHA