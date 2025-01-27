Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarına karşı köylerin eğitimine devam ettiği bildirildi

Orman Bölge Müdürlüğünce son bir haftada 86 köyde bin 289 vatandaşa, 7 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar ise toplam 264 köyde 3 bin 50 vatandaşa eğitim verildi. Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Vatandaşlarımıza verilen orman yangınlarıyla mücadele eğitiminde yangınların sadece ormanları değil çevredeki yaşam alanlarını da tehdit ettiğine ve çevresel bilinç oluşturmanın önemine dikkat çekiyoruz. Eğitim çalışmalarımız tüm köylerimizi kapsayacak şekilde verilecektir” ifadelerine yer verildi.