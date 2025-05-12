Bursa Teknik Üniversitesinin Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği “Sorun Çözüm Pazarı” buluşmaları, orman sektörünün temsilcileri ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ve konunun uzmanı akademisyenleriyle bir araya gelen firma temsilcileri, sektördeki sorunları paylaşarak, BTÜ’ye çözüm odaklı bakış açısı için teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye’de bir ilk olan “Sorun Çözüm Pazarı” projesini 2024’ten itibaren uyguluyor. Sektörlere özel toplantılar düzenleyerek, ilk ağızdan sorunları dinleyen BTÜ akademisyenleri, saniyeye nefes aldıracak projeler üretiyor.

Otomotivin ardından tekstil sektörü ile süren Sorun Çözüm Pazarı, bu kez orman sektörünün temsilcilerini ağırladı. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen Sorun Çözüm Pazarı lansmanına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve akademisyenler, orman sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, firma temsilcileri tek tek söz alarak sektörde karşılaştıkları sorunları ve BTÜ’den beklentilerini dile getirdi.

BTÜ’nün rafta kalan değil iş dünyasının sorunlarına çözüm üreten projeler hayata geçirdiğini vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Bu vizyon doğrultusunda düzenlediğimiz Sorun Çözüm Pazarı buluşmaları ile sektör temsilcilerinin sorunlarını dinliyor, projelerimizi, taleplere göre yönlendiriyoruz. Hedefimiz, orman sektörünün sorunlarına yönelik, yenilikçi ve rekabetçi çözümler üretmek, sanayi ile ortak çalışmalar yürütmek ve sanayiyi güçlendiren sanayiden güç alan üniversite olmak” dedi.

SEKTÖRÜN VERİMLİLİĞİ ARTIRILACAK, OLANAKLAR GELİŞTİRİLECEK

BTÜ’nün, orman sektörüne yönelik katkı koymayı hedeflediği alanlardan bahseden Rektör Naci Çağlar, “Sektörün yürüttüğü Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon gibi mevcut süreçlerinde karşılaştıkları problemlere, çözüm önerilerini üniversite-sektör işbirliği kapsamında birlikte geliştirmek ve yol haritasını belirlemek amacını güdüyoruz. Bu desteğimizle sektörün; nitelikli iş gücü kazanımı, verimlilik artışı, yeni fon kaynakları, Ar-Ge olanaklarının geliştirilmesi, teknoloji transferi gibi kazanımlara ulaşmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Çağlar’ın konuşmalarının ardından tek tek söz alan firma temsilcileri, sektörde karşılaştıkları sorunları ve iyileştirme ile yenilik bekledikleri alanları paylaştı.

Sektör temsilcileri; ahşap malzeme geliştirmeye yönelik yenilikçi çalışmalar, AB projelerinin geliştirilmesi, tasarım merkezlerine yönelik eğitimler, hammadde tedarik sıkıntına yönelik çözümler, ahşap sektörünü ileriye taşıyacak projeler, KOBİ ölçeğindeki firmaların kendine has sorunlarına öneriler, geri dönüşümün sağlanmasına yönelik çalışmalar, inovasyon ve üretim süreçlerinde yeni yaklaşımlar, sektörün dijitalleşmesine yönelik projeler gibi BTÜ’den beklentilerini dile getirdi.

Toplantının ardından orman sektörünün temsilcileri, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ve bünyesindeki tescilli cihazlarıyla ağırlıklı olarak sanayiye hizmet veren BTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarını (BTÜ-MERLAB) inceleyerek detaylı bilgi aldı.