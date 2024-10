Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Orman Genel Müdürü Ömer Karacabey, kentte 4 gündür devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Orman Genel Müdürü Karacabey, sosyal medyada yer alan yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği ididalarını yalanlayarak, "Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90’ı hayatına devam edecek” dedi.

Denizli’de 24 Ekim Perşembe günü saat 14.48’de çıkan orman yangını 4. gününde de devam ediyor. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalenin olmadığı yangın, havadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi ve çok sayıda STK ile vatandaş, yangının kontrol altına alınması için cansiperane mücadele veriyor. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

“Hava şartları sıkıntılı ama önümüzdeki süreçte yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz”

Arazi şartlarının ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdığını ancak yapılan çalışmalar neticesinde karadan müdahale imkanına kavuşulduğunu ifade eden Vali Coşkun, “İlk günden itibaren bölgedeki arkadaşlarımız iş makinalarıyla, dozerlerle bu bölgelere yol açtılar. Birçok bölgeye yeni yollar açıldı. Arazözlerle yerden müdahale imkanına kavuşuldu. Şunu ifade etmek isterim ki bütün kurum ve kuruluşlarımızla bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ancak bizleri zorlayan arazi şartlarıdır. Yani buradaki mevcut arazi şartları, bizim müdahalemizi çok zorlaştırmaktadır. Ancak bu şartlara rağmen her türlü imkanımızı seferber etmiş durumdayız. Bugün itibarıyla 7 helikopter, 67 arazöz, 22 iş makinası ve bini aşan personel ve orman gönülleri ile yangına müdahale ediyoruz. İnşallah temennimiz yangını kontrol altına almak. Bütün kurumlarımızı hedefi bu. Malum hava şartları özellikle nem noktasında ve diğer hususlarda biraz sıkıntılı ama inşallah tüm bunlara rağmen olumlu çalışmalar ile birlikte önümüzdeki süreçte yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz” dedi.

“Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90’ı hayatına devam edebilecek”

Orman Genel Müdürlüğünün gelişen teknoloji ve bilimsel gereklikleri yerine getirmesine rağmen orman yangınlarının önüne geçilemediğini ifade eden Orman Genel Müdürü Karacabey ise, Denizli’de 24 Ekim günü meydana gelen orman yangınına 13 dakikada ilk müdahalenin gerçekleştiğini ifade etti. Arazinin sarp ve kayalık olmasının karadan müdahaleyi engellediğini ancak iş makineleri ile yapılan çalışmalar neticesinde 7 ayrı noktadan yangın bölgesine yol açıldığını ifade eden Karacabey, açılan yollardan arazözlerin yangına müdahale etmeye başladığını söyledi. Ağaçlarda yanma olmadığını ve yanan bölgedeki ağaçların yaklaşık yüzde 90’ının hayatına devam edebileceğini vurgulayan Karacabey, “Bölgedeki ağaç türleri kabuğu kalın olan ara çam olması sebebiyle ağaçların tepelerinde yanma olmadığı için yüzde 80-90 ağaçların hayatını devam ettirebileceğini ifade etmek istiyorum. Her tür olumsuzluğa rağmen geceli gündüzlü arkadaşlarımızla birlikte biz yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol açma çalışmaları, şu an için iyiye giden çalışmaları daha iyiye götürmektedir. Bir an önce kontrol altına alabilmek için yol yapım çalışmalarıyla birlikte arazözlerimizden hortum çekerek bu yollardan faydalanıp bu yangını kontrol altına almak istiyoruz. Bu çalışmalar sırasında bizlere çok büyük destek veren Denizli Valiliğine, milletvekillerimize, belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle belirtmek isterim ki bize bu yangında destek veren 426 orman yangın gönüllüsüne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor”

Sosyal medyada yer alan yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Karacabey, “Şu an için sahanın tamamındaki ağaçlar yanmadı. Sahanın tümü yanmadığı için rakam vermek zor fakat 400 hektara yakın alan. Bu noktada açıklamayı yapmaya özellikle karar verdik. Çünkü bu nokta yangına en yakın olan mahalle. Biz yangının yerleşim yerini tehdit etmediğini özellikle vurgulamak istedik” şeklinde konuştu.