Kahramanmaraş’ta 5 gün önce nişanlanan ve dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Elbistan istikametine seyir halindeki 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak’ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak’ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi.

5 gün önce nişanlandığı belirtilen Alabacak için öğle namazını müteakip Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Alabacak’ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene Ekinözü Kaymakamı Muhammed Müzeyfe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.