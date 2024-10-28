Batman’da belediyeye ait yolcu otobüsü ile pikabın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi’nde 72 BA571 plakalı belediye yolcu otobüsü ile 01 CNM 49 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönerek kaldırıma çıkan pikap, elektrik direğine çarparak yan durdu. Kazada aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralıların imdadına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüs ve pikaptan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.