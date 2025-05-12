Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince ’Orman yangınlarının önlenmesi’ konusunda eğitim verildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riskleri de artarken, Aydın genelinde orman yangınlarına karşı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Aydın’ın da bağlı olduğu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü de alınan tedbirlerin yanı sıra bilgilendirme eğitimlerini de sürüyor. Bu çerçevede ekiplerin son durağı Kuşadası ilçesi odu. Kuşadası’nda görev yapan AKUT ekibi ile bir araya gelen orman ekipleri, ’Orman yangınlarının önlenmesi’ konusunda eğitim verdi. Yangınların oluşmasının önüne geçmek amacıyla alınacak tedbirler ve uygulanacak prosedürler anlatıldı. Konu ile ilgili Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Aydın Kuşadasın’da orman yangınlarının önlenmesi konusunda AKUT ekibine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kuşadası Orman İşletme Şefi Emrah Yıldırım tarafından verilen eğitime Kuşadası AKUT ekibi katıldı" ifadeleri yer aldı.