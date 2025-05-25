Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte organ bağışı yapan vatandaşlara "Organ Bağışçısı Kartı" verildi. "Her Bağış, Yeni Bir Hayattır" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, organ bekleyen hastalar için toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oktay Yıldırım, "Organ bekleyen hastalar için yeni bir ses, yeni bir ışık olmaya çalıştık. Destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Organ bağışının hayat kurtardığına dikkat çeken yetkililer, bu tür farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.