Kütahya Şehir Hastanesi’nde organ bağışı bilincini artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Şehir Hastanesi’nde Organ Nakil Koordinatörlüğü Birim Sorumlu Hemşiresi Emine Yaman tarafından kurulan bilgilendirme standında, poliklinik hastalarına, hasta yakınlarına ve sağlık personeline organ ve doku bağışının önemi anlatılıyor. Organ bağışında bulunmak isteyenlere ise “Organ ve Doku Bağış Kartı” düzenleniyor.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklere, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Başhekim Prof. Dr. Hasan Emre Aydın ve hastane yönetimi de destek veriyor. Etkinliklerde hastalar, hekimler, hemşireler ve vatandaşlar, organ bağışının önemine dikkat çekerek bu hayati konudaki farkındalığın artırılması için bir araya geliyor.

Organ bağışı, organ yetmezliği sorunu yaşayan hastalar için büyük bir umut ışığı oluşturuyor. Yetkililer, Organ Bağışı Haftası’nın etkili bir şekilde kutlanmasının, hem hastalar hem de vatandaşlar için motivasyon sağlayarak organ bağışı sayılarının artmasına katkıda bulunabileceğini belirtiyor.