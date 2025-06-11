Ordu’da 7 yıl önce boşanan çiftin sokakta ortasında tartışması kavgaya döndü, vatandaşlar da olaya dahil oldu.

Olay, 7 Haziran tarihinde Aybastı ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yıl önce eşinden ayrılan Hamide Ö. (35), velayeti babalarında bulunan çocuklarını Kurban Bayramı dolayısıyla görmek istedi. Bu esnada eski eşinin akrabaları ile karşılaştı. 2 tarafın tartışması kavgaya dönüştü. Bu esnada eski eşi olan askeri personel Bekir Y. (36) olaya dahil oldu. Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö’nün üzerine koşarak, iddiaya göre yumruk ve tekme attı. Taraflar arasında çıkan kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayda alınan görüntülerde tarafların birbiriyle kavga ettikleri, askeri personel olan Bekir Y.’nin eski eşinin kardeşi Hamide Ö.’nün üzerine yürüdüğü ve vurduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca bir vatandaşın bu duruma tepki göstererek, "Bak karşındaki bir kadın" diyerek kavgaya dahil olduğu anlar yer alıyor.

Konu yargıya taşınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.