Ordu’nun Ünye ilçesinde içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu asfalt yarıldı.
Olay, Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden geçen içme suyu ana şebeke borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Borunun patlamasıyla asfalt yarılırken, cadde sular altında kaldı.
Yoldaki yarığın büyüme ihtimaline karşı cadde trafiğe kapatıldı. Durumun OSKİ’ye bildirilmesi üzerine bölgenin suyu kesildi. Suyun kesilmesinin ardından ekipler, iş makineleri ve kepçelerle su patlağının olduğu bölgede çalışma başlattı.
Patlayan ana şebeke borusundan çıkan suların asfaltı kırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: iha