Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Ordu’da polis korosu tarafından konser düzenlendi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde program düzenlendi. Teşkilatın 180’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen konserde polis memurları sevilen türküleri seslendirdi. Yoğun bir katılımın olduğu ve büyük ilgi gören konsere kimi zaman salondakiler de eşlik etti.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, protokol ve çok sayıda polis ailesi ve vatandaşlar katıldı.