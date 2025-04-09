Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kuruluşunun 50. yılını kapsamlı bir program ile kutlayacak.

Bursa’nın ilk üniversitesi için 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ile başlatılan kutlama programları, kuruluş günü olan 11 Nisan 2025’te zirveye çıkacak. Solo Türk’ün özel bir uçuş gösterisi de yapacağı etkinlikte vefa ödülleri töreni, sergi, konser ve farklı programlar yer alacak.

SOLOTÜRK, üniversite için uçacak

Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü akrobasi ekibi Solo Türk, yarım asrı geride bırakan BUÜ adına özel bir gösteri yapacak. "50. Yıl Uçuşu" adıyla Bursa semalarını renklendirecek olan Solo Türk’ü, Görükle Kampüsü çim alandaki buluşma noktasından tüm vatandaşlar izleyebilecek. BUÜ 50. Yıl Kutlama Programı, Solo Türk’ün gerçekleştireceği gösteri uçuşunun ardından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde devam edecek. Etkinlikte ziyaretçileri, Üniversitenin 50 yıllık geçmişini anlatan özel bir sergi karşılayacak. Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ile devam edecek programda BUÜ’de görev yapan tüm rektörler ve aileleri için "Vefa Ödülleri" takdim edilecek. Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin konser vereceği etkinlik, 50. yıl pastasının kesilmesi ve o güne özel hazırlanan Bursa Türküsü’nün icrası ile sona erecek.

Rektörden büyük davet

Bursa’nın ilk, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 50. Kuruluş yıldönümünü coşku ile kutlamak için sene başından beri yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Geniş bir ekip ile eğitim-öğretim döneminin başından itibaren kapsamlı bir program organize ediyoruz. Üniversitemizin yarım asırlık geçmişini en iyi şekilde duyurmak ve bu özel kuruluş yıldönümünü kutlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yıl içerisinde çok sayıda etkinlik düzenledik. 11 Nisan olan kuruluş günümüz için ise çok daha özel bir program organize ettik. Solo Türk başta olmak üzere ilerleyen günlerde birbirinden değerli etkinliklerimiz olacak. Bursalı hemşehrilerimizi Solo Türk gösterisini seyretmek için kampüsümüze bekliyoruz. Ayrıca sonraki etkinlikler için de şehir paydaşlarımızı ve öğrencilerimizi farklı kutlama programlarına bekliyoruz" dedi.