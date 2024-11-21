Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Öğretmen Akademileri’nin açılış programı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda katılımcılara yönelik tanıtım filmi gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenlere yönelik özel bir projeyi hayata geçirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Öğretmenliğin milletin kültürel mirasını taşıyan, geleceğin mimarı olacak nesilleri yetiştiren kutsal bir meslek olduğunu aktaran Vargeloğlu, öğretmenlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti. Akademinin temel amacının, öğretmenleri Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyet birikimi ile buluşturarak, bu birikimi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmalarına imkan sağlamak olduğuna dikkat çeken Vargeloğlu, “Bu sayede geleceğin Türkiye’sini daha güçlü bir şekilde inşa edeceklerdir. Ordu Öğretmen Akademisi bu amaca hizmet etmek üzere tasarlandı. Ordu Öğretmen Akademisi öğretmenlerimize sadece mesleki bilgi ve beceriler kazandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda onların kültürel birikimlerini artırarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için gereken öz güveni aşılayacaktır” dedi.

Düzenlenen program kapsamında öğretmenlerin, alanında uzman olan 19 isimle bir araya geleceklerini kaydeden Vargeloğlu, “Edebiyat Akademisi ve Şehir ve Kültür Akademisi programlarıyla öğretmenlerimizin edebiyat, şehir kültürü, tarih ve çevre bilgisi gibi alanlardaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Bu süreçte ilimizdeki resmi ve özel kurumlarda görev yapan tüm öğretmen ve yöneticilerimiz gönüllülük esasına göre akademilere başvurularını yaptılar. İnanıyorum ki bu akademiler sadece Ordu’nun değil, ülkemizin de eğitim sistemine değer katacak örnek bir uygulama olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından uzman akademisyenlerin tanıtıldığı programda, öğrenciler tarafından hazırlanan müzik gösterisi sunuldu.

Programa Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ile öğretmenler katıldı.