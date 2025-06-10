Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) sezonu açtı. OSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca 23 plajda, 100 personel 5 jet-ski ve 3 zodyak bot ve 2 adet ATV ile sahillerin güvenliğini sağlayacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen 23 plajda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak, 15 Eylül tarihine kadar sürecek faaliyetlerine başladı.

10 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan OSKEM ekipleri, sahillerde tedbirleri üst düzeyde tutacak. Büyükşehir Belediyesi tüm plajlara yerleştirilecek uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen, alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Ayrıca, denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de gerçekleştirecek.

Öte yandan kadınlar plajının bulunduğu noktalarda ise güvenliği ilçe belediyeleri sağlayacak.