Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, deniz dalgalarından elektrik üretimi için düğmeye bastı.

2007 yılında Sakarya’nın Karasu ilçesinde ilk defa deniz dalgalarından elektrik üretimi denemesi gerçekleştirilmişti, o günün hayali bugün Başkan Güler’in öncülüğünde Ordu’da gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi OREN A.Ş. İskoçya merkezli ileri teknoloji firması iş birliğinde gerçekleştirdiği 100 kw kapasiteli lineer jeneratör prototipini Ordu’ya getirdi. Kirazlimanı Yaşam Merkezi kıyısında kurulan platforma yerleştirilen prototip tüm teknik altyapısıyla hazırlandı ve ilk kez devreye alınarak başarılı sonuç verdi. Bu sayede Ordu’da ilk defa dalgadan elektrik üretimi gerçekleştirildi.

"Bu sadece bir başlangıç"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Güler, "Yıllar önce temellerini Karasu’da attığımız hayal, Ordu’da gerçeğe dönüştü. Bu sadece bir başlangıç. Daha büyük hedeflere doğru ilerliyoruz" dedi.

İlk denemesi yapılan ve başarı kazanılan projede hedefler ise büyük. İlerleyen süreçte iyileştirilmeler yapılacak ve sistem bileşenlerinin büyük kısmı yerli üretim ile sağlanacak. Böylelikle teknik altyapısı güçlendirilecek projede deniz dalgasından elektrik üretimi ile ulusal şebekeye satış yapan ilk ülke olunması hedefleniyor.