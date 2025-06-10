Ordu’nun Ünye ilçesinde rahvan at yarışları düzenlendi.

Geleneksel ata sporlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve ilçe belediyesinin iş birliğinde düzenlenen ’Rahvan Binicilik Müsabakaları’, Ünye Binicilik Tesislerinde büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleştirildi.

7 kategoride yapılan yarışlarda, biniciler kıyasıya mücadele etti. Grup koşularıyla başlayan yarışlarda sırasıyla; üçlü tay, dörtlü tay, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş koşuları yapıldı. Yarışlarda izleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık etti.

Yarışları Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yarışmada dereceye giren binicilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.