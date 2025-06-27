Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, uyarılara rağmen seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapan firmalara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kaldırımları işgal eden malzemeler ekipler tarafından tek tek toplandı.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı. Akyazı ve Karşıyaka Mahallesi’nde esnafın yoğun olduğu caddelerde yapılan denetimlere polis ekipleri de destek verdi. Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden ile Ali Rıza Gürsoy caddeleri ve Karşıyaka Mahallesi Ulus Caddesinde denetimlerde, kaldırımları işgal eden firmaların kaldırım üzerinde bulunan ürünlerine tezgahlarıyla birlikte el konuldu. Daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırımları boşaltmayan işyerlerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, kaldırımı işgal eden reklam malzemeleri de ekipler tarafından toplandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, özellikle yaz aylarında artan şikayetler üzerine başlattığı denetimlere devam edecek. Geçen gün başlatılan denetimlerin, ilerleyen günlerde Altınordu ilçesinin diğer caddelerinde de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ünye ve Fatsa ilçelerinde de denetimler yapacak.