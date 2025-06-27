Bartın’ın Ulus ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 19 bin 466 adet makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ulıs ilçesinde bir işyerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda 12 bin 89 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 7 bin 377 adet bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplam 18 bin 466 makaron ve 7 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlatılırken, ele geçirilen ürünlere ise imha edilmek amacıyla el konuldu.