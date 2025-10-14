Ordu’da bir evden fındık çalan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinde ikamet eden Ş.Ş. (59), 9 Ekim tarihinde evinden 140 kilogram fındığın çalındığına dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu olayın şüphelisinin M.C.Ş. (24) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli M.C.Ş. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.