Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 98 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 56 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 59 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 130 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 52 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 60 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 722 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 44 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 99 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 104 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 98 araç kontrol edildi, 2 bin 500 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 35 araç trafikten men edildi ve 59 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.