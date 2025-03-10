Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde yürüttüğü altyapı çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde yağışlar sonucunda meydana gelen su baskınlarını önlemek için altyapı çalışması başlatıldı. 200 metre uzunluğunda 400’lük borular ile yapılan alt yapı çalışması ile aşırı yağışlar sonucu mahallede meydana gelen su taşkınlıklarının önlenmesi hedefleniyor. Geçen hafta içi başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesinden bu yana Ordu’nun 19 ilçesinde altyapıda önemli çalışmalara imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi 2019-2025 tarihleri arasında Ordu’da 172,1 kilometrelik yağmur suyu çalışmasını tamamlayarak hizmete aldı.

Yapılan bu çalışma ile ilçe merkezlerinde yaşanması muhtemel su taşkınlarının önüne geçilmiş oldu.