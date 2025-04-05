Ordu ve Giresunlu sanatçılar tarafından Samsun’da ortaklaşa resim sergisi açıldı.

Ordu Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (ORHD) ile Giresun Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (GRHD), Samsun’da ortaklaşa bir sergi düzenledi. Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik Merkezi sergi salonunda gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesi, ORHD Başkanı Mustafa Zengin, GRHD yöneticileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi emekli öğretim üyesi Osman Güngör tarafından kesildi. Osman Zengin, Ordu’dan 27 sanatçı, Giresun’dan da 5 sanatçının toplam 44 eseri ile sergide yer aldığını söyledi. Resimle 10 yıldır uğraştığını belirten Selçuk Çarkçı ise bu sergiye 2 eseri ile katıldığını kaydetti.

Sergi, 5-12 Nisan tarihleri arasında Atakum Hasan Ali Yücel Gençlik Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.