Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, aşılamanın kanser tedavisi gören hastaları hem enfeksiyonlardan koruduğunu hem de iyileşmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) enfeksiyon hastalıkları alanındaki güncel gelişmeleri paylaşmak ve konunun uzmanlarını bir araya getirmek amacıyla Erciyes Üniversitesi (ERU) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimlik A Salonu’nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, kanserli hastalarda aşılama konusuna değinerek; "Erişkin bireylerin sağlığı, toplumun genel sağlık durumunun belirleyicisi olan önemli bir faktör. Aşılar, bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili koruma yöntemlerinden biri olup, özellikle erişkinler için önemli bir sağlık önceliği. Erişkinlerde aşılama, hem kişisel sağlıklarını korumak hem de toplumsal bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamak açısından kritik bir rol oynamaktadır" şeklinde konuştu.

Kanser tedavisi gören hastalar için aşılamanın, enfeksiyonlardan korunmak ve genel sağlıklarını iyileştirmek adına büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, "Aşılar, kanser tedavisinin etkilerini dengeleyebilir ve tedavi sürecinde hastaların bağışıklık sistemini destekleyebilir. Ancak, aşılama kararı her zaman bir sağlık profesyoneliyle birlikte verilmelidir" dedi.

Sağlık otoritelerinin, kanser hastalarının aşılanmasının güvenli ve etkili olduğu konusunda güçlü bilimsel veriler sunduğuna değinen Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, kanser tedavisi gören hastaların, aşılama konusunda bilgi almak için sağlık profesyonellerine başvurmalarının gerektiğini söyledi.

EKMUD Toplantısında, "İmmünsüpresif Hastalarda Antimikrobiyal Profilaksi ve Bağışıklama" konusu ele alınarak, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda enfeksiyonların önlenmesi, korunma stratejileri ve bağışıklama yaklaşımları, alanında uzman hekimler tarafından değerlendirildi.