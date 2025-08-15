Ordu’ya sağlık alanında sınıf atlatacak olan, bin 200 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar sona yaklaştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, "Ordu Şehir Hastanemiz, morfoloji binamız ile 330 bin metrekare alana sahip. Şuanda Ordu’daki mevcut hastaneler ise 30-40 bin metrekare. Neredeyse metrekare olarak 10 kat büyüyeceğiz. Depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile bulunan hastanemizin 2026 şubat-mart gibi hizmete açılacağını öngörüyoruz" dedi.

Yapımına, 2021 yılının mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Ordu Çevre Yolu’nun yanında, üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak. Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen hastanede bin 20 adet sismik izolatör bulunuyor. Hastanenin yüklenici firma tarafından 2025 yılı sonunda teslim edilmesi, taşınma işlemlerinin ardından ise 2026 yılının şubat-mart ayında hizmete açılması öngörülüyor. Hastane, Ordu’nun sağlıkla ilgili tesis ihtiyacını yaklaşık 50 yıl boyunca karşılayacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, şehir hastanesinin son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüzün, "Ordu Şehir Hastanemiz, morfoloji binamız ile 330 bin metrekare alana sahip. Şuanda Ordu’daki mevcut hastaneler ise 30-40 bin metrekare. Neredeyse metrekare olarak 10 kat büyüyeceğiz. Şuanda normalde merkezde 700 yatağımız var, bin 200 yataklı Ordu Şehir Hastanemiz açılacak, 200 yatak da devlet hastanemizde kalacak ve Ordu’da toplam bin 400 yatak kapasitemiz olacak. Otopark kapasitemiz şuan için bin 200 ama 4 katlı kapalı otopark için yer ayrıldı, önümüzdeki yıllarda inşallah o da yapılacak. Şuanda Ordu’da mevcut yoğun bakım kapasitesi 140’larda, bu sayı 350’lere çıkacak" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Tüzün, "Yüklenici firmanın planlaması 2025 ekim ayı gibi geçici kabule başvurmak. Geçici kabulden sonra bakanlık eksikleri görüyor ve 1-2 ay eksiklerin tamamlanması için süre veriyor. Bizim görüşümüz, 31 Aralık 2025 tarihi gibi firma teslim edecek diye düşünüyoruz. Sonrası iç malzemesini bizim düzenleyip taşımamıza bağlı. Bizim öngördüğümüz inşallah 2026 şubat-mart gibi hastaneleri taşıyıp, burada hizmete girmek" ifadelerine yer verdi.

Ordu Şehir Hastanesi’nin olması muhtemel depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile korunduğunu kaydeden Tüzün, "Burası Ordu’da sanırım depreme en çok dayanıklı bina çünkü bin 20 adet sismik izolatör var. Bu izolatörlerin üzerinde zaten hastanenin etrafında oynaması için alan bırakıyoruz, oralara beton atılmıyor, esnek malzemeden yapılıyor, hastanenin kendi içerisinde de esneme alanları var. Deprem için güvenli bir bina, zaten beton kalitesi ve diğer malzemeler denetlemelerden geçiyor. Standardın üzerinde bir bina, inşallah burası yapıldıktan sonra 50 yıl Ordu’nun sağlıkla ilgili hiçbir tesis sorunu kalmayacak. Cumhurbaşkanımız şehir hastanelerine önem veriyor, burası vatandaşları başka noktalara sevk derdinden kurtaracak. Sağlık Bakanımız geldiğinde Ordu’daki sevk sayılarının 10’da 1’e düşmesini beklediklerini söyledi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu vizyonunu Ordu’da gerçekleştirmiş olacağız, farklı illere sevk olan hastalarımızı çekeceğiz ve inşallah oradan da hasta kabul edeceğiz" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Tüzün, çalışmalar hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Şehir hastanemizin içerisinde çalışmalar devam ediyor, giriş katta asansör ve yürüyen merdivenlerimizin montajları yapılıyor. 1, 9 ve 10’unda katımız tamamlandı ve temizliğimiz de bitti. Üst katlardan perdelerin takımına başladık. Reklam ihalesi yapıldı ve firma çalışmalarına başladı. Nötralizasyon tankları, soğutma depoları gibi ihaleleri yaptık ve takılıyor. Bunun dışında hastane dışarısında peyzaja başlandı, hızlı bir şekilde yol çalışmaları devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri çalışmalar yürütüyor. Morfoloji binamız yüzde 100’e yakın bitti, teknik binamızda ise çok az çalışmalar kaldı."