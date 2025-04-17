Garanti BBVA tarafından 16 yıl önce kurulan ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı), 2024’te eğitim programlarını yaklaşık 50 bin öğretmene ve 12 milyondan fazla öğrenci ile ailelerine ulaştırdı.

Garanti BBVA tarafından 16 yıl önce kurulan ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini odağına alarak etki alanını sürekli büyütmeye devam ediyor. Öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklemenin yanı sıra çocukların gelişiminde en önemli aktörlerinden olan velilerin de dahil olduğu çeşitli çalışmalar yürüten ÖRAV 2024’te eğitim programlarını yaklaşık 50 bin öğretmene ve 12 milyondan fazla öğrenci ile ailelerine ulaştırdı. ÖRAV, yüz yüze eğitimlerin yanı sıra, uzaktan eğitim platformu eKampüs aracılığıyla mevcut programlara ek olarak ‘Farklılaştırma Eğitimi’, ‘Çağdaş Yaklaşımlarla Etkili Ders Tasarımı’ ve ‘Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi’ gibi üç yeni çevrimiçi eğitim programını 2024 yılında hayata geçirdi.

ÖRAV’ın çalışmalarına ilişkin Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, "Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), geride bıraktığı 16 yılda bizleri her zaman gururlandıran başarılara imza attı. Eğitimin toplumdaki dönüştürücü gücüne inanan bir kurum olarak, öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve onların sürekli gelişim yolculuklarında yanlarında olmak en büyük hedefimiz oldu. Bugüne dek, ÖRAV’ın eğitim programları sayesinde 417 binden fazla öğretmen ve eğitim yöneticisine, 12 milyondan fazla öğrenciye ve ailesine ulaşmış olması, bu hedefe adanmışlığımızın en somut göstergesi. Vakıf 2024 yılında da öğretmenler için geliştirilen pek çok yeni proje ile öğrenciler ve ailelerin nitelikli eğitime erişimini desteklemeye devam etti ve 50 bin’e yakın öğretmene daha ulaştı. ÖRAV’ın yakın geçmişte Finlandiya merkezli HundrED tarafından "En İyi 100 İnovasyon" arasına seçilmesi, uluslararası platformlarda ödüller kazanması ve dünya çapında örnek gösterilen bir kurum haline gelmesi, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. Biz de Vakfın daimî destekçisi olmanın yanı sıra 5 Taş Finansal ve Sosyal Liderlik Programı ve EşitBiz Programına destek olmaya devam edeceğiz. ÖRAV’ın başarılarını desteklemekten ve ülkemize kattığı değerlerin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Eğitimde fark oluşturan bu yolculuğu her geçen gün biraz daha ileriye taşıyacağız" dedi.

2024 yılında ÖRAV’ın öne çıkan çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

"Yenilikçi Eğitim Programları sunuldu. Yeni sunulan "Farklılaştırma Eğitimi," "Çağdaş Yaklaşımlarla Etkili Ders Tasarımı" ve "Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi" programlarıyla öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen üç yeni çevrimiçi eğitim sundu.

Yapay Zekâ Eğitimi verildi. Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı programı sayesinde öğretmenler, yapay zeka araçlarının ders tasarımı, ölçümleme ve etik çerçevede kullanımını öğrenerek eğitim süreçlerini iyileştirme fırsatı buldu.

Yarıyıl Atölyeleri düzenlendi. 60 gönüllü eğitimcinin rehberliğinde düzenlenen 57 atölyeye 1.756 öğretmen katıldı. Atölyeler, meslektaş dayanışmasını güçlendirdi ve deneyim paylaşımını artırdı.

İyilik Peşinde Koşuldu. 46. İstanbul Maratonu ve Maratonİzmir’de, 105 ÖRAV gönüllüsü bağış kampanyalarıyla öncelikli olarak deprem bölgesindeki ve Türkiye genelindeki öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığını artırmaya yönelik eğitimlere kaynak sağladı.

10. ÖRAV Eğitim Şenliği ile 7 bin 500 öğretmen, düzenlenen 584 atölyede, eğitimde yenilikçi yaklaşımları deneyimleme fırsatı buldu. Şenlik boyunca 15 Garanti BBVA gönüllüsü öğretmenlere eşlik etti.

Kültür Sanat Elçileri Kampı, sanatı eğitime entegre etmek amacıyla düzenlendi.

EşitBiz Projesi: İlham Veren Buluşma Konferansı ile toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekilerek 200 katılımcıya mesleki ve kişisel gelişim imkânı sunuldu.

"Öğrenen Lider Öğretmen" Programı, Dünya Gazetesi’nin düzenlediği Toplumsal Fayda Ödülleri’nde Sivil Toplum Kuruluşları kategorisinde ödüle layık görüldü.

Eğitim ve doğa birleşti. Garanti BBVA Yatırım ve İFSAK iş birliği ile "İlk Öğretmenim: Doğa" fotoğraf yarışması düzenlendi ve ardından sergi açılışı yapıldı.

İyilik Durağı ile eğitime destek verildi. İyilik Durağı web platformu, kullanıcıların eğitime katkıda bulunabileceği bir bağış modeli sunarak anlamlı hediyeler aracılığıyla nitelikli eğitim için kaynak oluşturdu.

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında 1000’den fazla öğrenci ve öğretmen Garanti BBVA şubelerini ziyaret etti. Garanti BBVA şubeleri 63 farklı ziyarete ev sahipliği yaptı.

ÖRAV Gönüllülüğü: Yıl boyunca yapılan çalışmalarla 1000’den fazla gönüllüye ulaşıldı."