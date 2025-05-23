Ev tekstili sektöründe modern çizgisi ve yaratıcı tasarım diliyle öne çıkan Minteks, Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Hometex 2025’te yalnızca bir koleksiyon değil, global pazardaki iddiasını yansıtan güçlü bir vizyon sunduBURSA (İGFA) - Bu yıl Hometex 2025’te Minteks standını ziyaret edenler, küresel trendlerin yerel dokunuşlarla yorumlandığı; stil, işlevsellik ve estetiği bir araya getiren yenilikçi ürünlerle benzersiz bir deneyim yaşadı.

Zamansız, çok yönlü ve modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren tasarımlar; ev tekstilinden hazır giyime, gündelik konfordan lüks detaylara kadar geniş bir yelpazede sunuldu.

Minteks’in tasarım anlayışının artık yalnızca yaşam alanlarını değil, aynı zamanda yaşam duygusunu da şekillendirdiğini dile getiren Irmak İrman Gazioğlu, Hometex 2025’e dair değerlendirmesinde, “Hometex bizim için yalnızca bir fuar değil; her yıl kendimizi yeniden tanımladığımız, geleceğe dönük iddiamızı somutlaştırdığımız önemli bir vitrin.2025 koleksiyonlarımız, değişen yaşam biçimlerine, bireysel ihtiyaçlara ve çağın estetik anlayışına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Tasarım artık yalnızca estetik bir unsur değil; bir duruş, bir kimlik ve bir yaşam biçimi. Biz de bu duruşu sahipleniyor, ana iş kolumuz olan havlu ve bornozdan yatak odasına, giyimden dekorasyona kadar her koleksiyonumuzda bu vizyonu yeniden inşa ediyoruz.” dedi. Gazioğlu, tasarımı bir yaşam dili olarak gördüklerini veMinteks’in ev tekstilini bu anlayışla geleceğe taşıyan bir dönüşüm içinde olduğunu vurguladı.

Minteks’in 30 yılı aşkın köklü geçmişinden aldığı güçle yoluna kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Arda İrman ise, bu yıl fuarda hem iç piyasadan hem de uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen profesyonellerin dikkatini çeken koleksiyonlarımızla, daha cesur ve daha özgün bir çizgi sunduklarını belirten İrman, "Minteks standı, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda ilham veren bir deneyim alanı olarak tasarlandı. Doğal dokularla şekillenen bu özel alanda, sürdürülebilir malzemeler kullanılarak doğaya saygılı bir yaklaşım benimsendi" dedi. İrman, ev tekstilinde ve hazır giyimde sınırları zorlamaya devam ettiklerinin söyledi.