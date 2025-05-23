Mersin’in Gülnar ilçesinde ahırdan kaçarak 10 metrelik su kuyusuna düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Gülnar’ın Yarmasu Mahallesi Köyiçi Sokak’ta Hacı Yahyakösmene’ye ait 6 aylık dana, ahırdan kaçtıktan sonra üzeri açık unutulan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 1 metre derinliğinde su bulunan kuyuda mahsur kalan hayvanı kendi çabalarıyla kurtaramayan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 10 metre derinliğinde ve 8 metre çapındaki kuyuda mahsur kalan hayvanı kurtarmak için iş makinesi yardımıyla çalışma başlattı.

Titiz bir çalışmanın ardından iş makinesine halat yardımıyla bağlanan dana kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.