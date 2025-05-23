Finans kuruluşu AHL Pay, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mario Lemina ile çektiği yeni reklam filmiyle dikkatleri üzerine topladı.

Mario Lemina, AHL Pay’in yeni reklam yüzü oldu. Eğlenceli senaryosuyla öne çıkan reklam filminde, Lemina’ya takım arkadaşları Ahmed Kutucu ve Metehan Baltacı eşlik etti. Markanın reklam filmi, Galatasaray’ın 5 yıldızlı logosunun kullanıldığı ilk reklam filmi olma özelliğini de taşıyor.

"Kart mı, Nakit mi?" sorusuna Lemina’dan mizahi yanıt: "Şortla’’

Galatasaray’ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde gerçekleşen çekim esnasında, Mario Lemina ile birlikte Ahmed Kutucu ve Metehan Baltacı’nın neşeli tavırları beğeni topladı. Reklam filminde, antrenman tesislerine sipariş veren Lemina’nın kuryeye ödeme yapması konu edildi. Kuryenin "kart mı, nakit mi?" sorusuna, Lemina’nın "şortla" yanıtı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Lemina, ödemesini AHL Card ile gerçekleştirirken, kuryenin de AHL Pay’in AndroidPOS cihazıyla ödeme alması dijital ödeme çözümlerinin vurgulandığı bir sahne oldu.

"İster AHL Pay ile Ödeme Al, İster AHL Card ile Ödeme Yap" sloganıyla devam eden reklam filmi, Metehan Baltacı’nın sözleri ve futbolcuların gülüşmesiyle sonuçlanıyor. "Yeni Finansal Özgürlük" mottosu ile yüz binlerce kullanıcısına finansal hizmet sağlayan markanın kullanıcılarıyla oluşturduğu samimi iletişim, reklam filminde de gözlenmektedir.

Reklam sonrası görüşlerini paylaşan AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, "Mario Lemina’nın markamızın reklam yüzü olması sebebiyle çok mutluyuz. Lemina’yı AHL Pay’e benzetiyorum, Lemina da markamız gibi güven veren, güçlü bir altyapısı olan, samimi ve başarılı bir isim. Taraftarların Lemina’yı çok sevdiği gibi markamızı da sevdiğini düşünüyorum. Marka olarak ödeme yapan bireysel kullanıcılarımıza AHL Card ürünlerimizi, ödeme alan iş yerlerine AndroidPOS, Yazar Kasa POS, CepPOS, Sanal POS, AltınPOS gibi ürünlerimizi sunmaktayız. AHL Pay uygulamasındaki hediye kampanyaları, nakit iade kampanyaları ve indirim kampanyalarımıza gelen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyuz. AHL Card’ı 200 TL nakit hediye ile kullanmaya başlayan kullanıcılarımızın her kullanımda PayPuan kazanmasını da sağlamaktayız. Kullanıcılarımıza sunduğumuz finansal çözümlerimizi adrese teslim fiziki altın satışımız gibi yenilikçi ürünlerimizle çeşitlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

AHL Card etkisiyle marka yüzbinlerce kullanıcıya ulaştı

Yapılan açıklamaya göre, IBAN numarasını içeren hesap hizmeti, FAST ile hızlı para transferi, taksitli fatura ödeme, nakit iade ve indirim kampanyaları ile kullanıcılarına kolaylaştırılmış finansal hizmet sağlayan marka; AHL Card ürünleri, altın satışı işlemleri, yatırım çözümleri ile kullanıcılarına ürünler de sunmaktadır. Türkiye’de mobil uygulama ile adrese teslim fiziki altın satışı sunan lisanslı finans kuruluşu olan marka, Ahlatcı Kuyumculuk ile iş birliği kapsamındaki altın işlemlerindeki fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Ticari ve kurumsal müşterilere güçlü POS çözümler

Ticari ve Kurumsal müşterilerine AndroidPOS, Yazar Kasa POS, CepPOS, Sanal POS ve AltınPOS gibi POS ürünler sunan marka; birçok kart markasına taksit yapılabilmesi, e-belge çözümleri ve rekabetçi oranlarıyla öne çıkıyor. Güçlü altyapısı ile POS çözümleri sunan marka, Türkiye’nin tüm şehirlerinde kurumsal ve ticari müşteri ağına sahip.