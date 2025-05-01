Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesinin ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dört farklı kırsal mahallede eş zamanlı olarak yürüttükleri yol genişletme ve kumlama çalışmalarıyla hem mevcut yolları iyileştiriyor hem de yeni ulaşım güzergâhlarını hizmete kazandırıyor.Süleymanlı Mahallesi’nde sürdürülen yol genişletme ve kumlama çalışmalarıyla birlikte bölgedeki ulaşım standardı yükseltiliyor. Dar ve bozuk yolların genişletilmesi sayesinde araç trafiği daha güvenli hale gelirken, yapılan kumlama işlemiyle de yol yüzeyleri daha sağlam ve konforlu bir yapıya kavuşuyor. Saygılı Mahallesi, Fatmalı Mahallesi ile Yeşilyurt Mahallesi’nde gerçekleştirilen kumlama çalışmalarıyla, kış şartlarında deforme olan yollar iyileştiriliyor. Ekipler, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda belirlenen güzergâhlarda titizlikle çalışarak, hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de yaz ayı öncesi daha dayanıklı yollar oluşturuyor. Dadağlı Mahallesi’nde ise ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol açım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni açılan yollar sayesinde ulaşım ağı genişliyor ve mahalle sakinlerinin günlük hayatı kolaylaşıyor.

Ulaşım yatırımlarıyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla mahallelerimizin yol ve altyapı sorunlarını tek tek çözüyoruz. Süleymanlı’dan Dadağlı’ya, Saygılı’dan Yeşilyurt’a kadar tüm bölgelerimizde planlı ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Daha modern ve konforlu bir Onikişubat için hep birlikte çalışıyoruz" denildi.