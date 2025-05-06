Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlerin motivasyonunu artırmak ve başarı yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı düzenledi.

Eğitim yatırımlarını önceleyen, özellikle de gençliğe her alanda yatırım yapmayı sürdürdüğü belirtilen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Türkiye’nin alanında uzman eğitmenleri M. Celal Özyıldız, Aker Kartal ve Harun Özdemir’in katılımıyla YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı düzenledi.

Yoğun ilgi gören YKS, AGS ve KPSS Kazandıran Taktikler Semineri’nin devamını, çalışma kampı olarak sürdüren belediyenin, gençlerin talebini geri çevirmemiş oldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kamp, sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilere rehberlik etmenin yanı sıra pratik yöntemler ve taktiklerle başarıya giden yolda ışık oldu.

Kampın ilk gününde gençlerin yakından tanıdığı Türkçe öğretmeni Aker Kartal sınavlarda zaman yönetimi, paragraf çözüm teknikleri ve anlam bilgisi konularında stratejiler anlattı. Kampta ilk günün ikince oturumunda ise Matematik öğretmeni Harun Özdemir yer aldı. Matematikte doğru stratejiyle başarının mümkün olduğunu vurgulayan Özdemir, öğrencilerle formüllerden ziyade soru çözüm mantığı üzerine odaklandı. Kampın ikinci gününde ünlü tarih öğretmeni M. Celal Özyıldız’ın gençlerle buluştu. Özyıldız, tarih dersinin ezberlenerek değil, hikâyeleştirilerek öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Özyıldız, "Tarih, bir milletin hafızasıdır. Bu hafızayı anlamadan ezberlemeye kalkarsanız, hem unutursunuz hem de yorulursunuz. Ben bugün size tarihi olaylar arasında nasıl bağlantılar kuracağınızı, nasıl kalıcı bilgiler edineceğinizi anlatacağım. Tarihi severseniz, ders olmaktan çıkar; bir yolculuğa dönüşür" şeklinde konuştu.

Tarihi olayları canlı örneklerle anlatan ve öğrencilerle soru-cevap bölümü gerçekleştiren Özyıldız, sınavlara tarih açısından nasıl hazırlanılması gerektiğine dair detaylı bilgiler sundu.

Kampta yeniden sahneye çıkan Aker Kartal bu kez söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerle hayat, sınav psikolojisi, başarı motivasyonu ve kariyer üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Kartal, zaman zaman kendi öğrencilik hatıralarından kesitler sundu.

Kapanış konseriyle kamp keyifli bir atmosferde son buldu.