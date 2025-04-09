Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden meclis üyesi Menderes Akıllı’yı anarak başlattı. Akıllı’nın masasına fotoğrafı ve karanfil bırakıldı, dua edildi.

Onikişubat Belediyesi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.Meclis üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantının açılışında konuşan Başkan Toptaş, sözlerine geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Menderes Akıllı’yı anarak başladı. Toptaş ve meclis üyelerinin duasının ardından, oturduğu masadaki fotoğrafının önüne karanfil bırakıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından yoklama yapıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ilk sırasında yer alan encümen üyelerinin seçimiyle birlikte, İmar, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Kültür Sanat ve Kadın, Hukuk, Tarım ve Gıda komisyonlarına üye seçimleri yapıldı. Meclis üyeleri, her bir komisyona görev yapacak üyeleri oy birliğiyle belirledi.

Başkan Toptaş, Denetim Komisyonu Raporu ve Faaliyet Raporu’nun onaylanması amacıyla Meclis Başkanlığı’nı Meclis Başkanvekili Ayşe Cesur’a devretti. Cesur’un başkanlığında Denetim Komisyonu Raporu ve Faaliyet Raporu’nun görüşülerek meclis üyelerine sunulduğu toplantıda, belediye hizmetlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

Ayrıca çeşitli konularda idareye yetki verilmesi, kadro ihdası, park alanlarının belirlenmesi ve belediyeye devri gibi konular da meclis gündeminde yer aldı. Toplantının ilerleyen saatlerinde encümene yetki verilmesi ve imar plan tadilat teklifleri görüşülerek karara bağlandı. Özellikle imarla ilgili düzenlemeler ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Hanifi Toptaş, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, "Meclisimizin alacağı her karar, Onikişubat’ın daha yaşanabilir, daha modern bir şehir olması adına büyük önem taşıyor. Tüm meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nisan ayı olağan meclis toplantısı, gündemdeki tüm maddelerin değerlendirilmesi ve karar altına alınmasıyla sona erdi.