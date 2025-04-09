ELDAK, muhtemel Bingöl depremine karşı Elazığ’ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde afet farkındalığı çalışmalarına başladı. İlçe protokolü ile yapılan görüşmelerde afete dirençli şehirler inşa etmenin önemi vurgulandı.

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK), Bingöl Yedisu fay hattında beklenen muhtemel depreme karşı Elazığ’ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde afet farkındalığı ve hazırlık çalışmalarına başladı. Afete dirençli şehirler oluşturmak amacıyla yerel yönetimlerle iş birliği yapan ELDAK, Karakoçan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Belediye Başkanı Cafer Oğur, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Palu Kaymakamı Hulusi Teke’yi ziyaret etti. Görüşmelerde afet bilinci, risk azaltma ve hazırlık konuları ele alındı. Çalışmalarına pilot bölge seçilen Beyhan Belediyesinde devam eden ELDAK, Başkan Bayram Öztürk ile de bir araya geldi. Yapılan açıklamada, "Afet olmadan önce hazırlıklı olmak en önemli adımdır. Muhtemel senaryolara karşı kentlerimizi dirençli hale getirmek için çalışıyoruz" denildi.