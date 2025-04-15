Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Mustafa Galip Özel, uyguladığı sistemle tam bir demokrasi örneği sergiliyor. İlçede alınan tüm karar ve uygulamalar halkın görüşleri alınarak yapılıyor.

Yaklaşık 1 yıl önce Bozdoğan Belediye Başkanlığı görevine başlayan Mustafa Galip Özel, göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe yönetim anlayışıyla dikkat çekiyor. Makam kapısını sürekli açık tutan ve uygulamaları ile dikkat çeken Başkan Özel, "Seçim süreç inde ‘Birlikte Yöneteceğiz’ demiştik. Göreve başladığım günden bu yana sürekli halkımızın içindeyim. Her konuda şeffafız. Ne yapacak isek önce halkın talep ve önerilerini dinliyoruz. Daha sonra uygulamaya geçiyoruz" dedi.

Ortak akıl ve istişareye çok önem verdiğini belirten Özel, bu anlayış, Bozdoğan Belediyesi’nde hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçmesini sağlayıp birlik ve beraberlik ruhunu da güçlendirdiğini belirtti.

Mesaisinin önemli bir kısmını halkla iç içe geçiren Başkan Özel, halkçı belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemeye çalıştığını görev süresi boyunca bu uygulamanın devam edeceğini kaydetti.