Siirt’te minik öğrencilere yangın konusunda eğitim verildi.

Selahattin Eyyübi Anaokulundan 40 kişilik bir öğrenci grubu öğretmenleri ile birlikte İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Minik öğrencilere İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz ve diğer personel tarafından yangınların çıkış nedenleri ve söndürülme yöntemleri hakkında uygulamalı bilgi verildi. İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz yangınların çıkış nedenleri konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, "Biz de bu anlayışla yarının büyükleri minik konuklarımıza anlayabilecekleri bilgileri uygulamalı olarak veriyoruz" dedi.