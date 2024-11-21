Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’marifetli eller iş başında, oyuncaklar sırada’ mottosuyla düzenlenen Oyuncak Yapım Atölyesi’ne katılan çocuklar, boyadıkları oyuncaklarla oynadı. Atölye çalışmasına, çocukların yanı sıra anne ve babalar da katıldı.

Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleşen atölye çalışmasına, Mersin merkez ve Tarsus’tan gruplar halinde getirilen kafileleri, muhtarlar da yalnız bırakmadı. Geri dönüşüm atölyelerinde çocuklar için ahşaptan özel olarak hazırlanan oyuncaklar, yine çocuklara dağıtılarak boyamaları sağlandı. Hayal dünyalarının gelişmesi ve el becerilerinin artması için uygulamalı atölye çalışmasına katılan çocuklar, böylelikle anne ve babalarıyla güzel bir gün geçirme imkanı buldu. Boyadıkları oyuncaklarla doyasıya oynayan çocuklara, çeşitli ikramlıklar da dağıtıldı.

"Kendi oyuncaklarını kendileri üretiyorlar"

Tarsus Gençlik Kampı görevlilerinden Teslime Özdemir, atölye çalışmasına katılan çocukların çok mutlu olduklarını belirterek, "Çocuklarımıza doğal ortamda, kendilerini geliştirebilecekleri etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliğimize Mersin’den, Tarsus’tan ve diğer ilçelerden 150 kişi giriş yaptı. Herkes çok heyecanlıydı ve ilk defa böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Burada çocuklar, kendi oyuncaklarını kendileri üretiyorlar. Boyadıkları ürünleri kendilerine teslim edip, evlerine gönderiyoruz" dedi.

Çocuklar, kendilerine teslim edilen oyuncakları anne ve babalarıyla boyadıktan sonra, onlarla oynadı.