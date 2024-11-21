Kütahya Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi’nin Başkanı ve yönetiminin seçimi, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci arasında karşılıklı söz düellosuna sahne oldu.

Açık oylama şeklinde yapılan seçimler sırasında, başörtülü başkan adayı Buğlem İlke Özger’in aldığı 10 oy, oy veren arkadaşlarının meclis üyeliği için dilekçe vermediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bunun üzerine Özger ve arkadaşları salonu terk ederek, tepki gösterdiler. Bu gelişmeler üzerine önce AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, daha sonra da Belediye Başkanı Eyüp Kahveci tarafından karşılıkla açıklamalar yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay: "CHP zihniyeti değişmedi, Allah ıslah etsin"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin bazı uygulamaları ve açıklamaları üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yapılan açıklamada, Önsay, Kahveci’nin “çocuklar üzerinden mağduriyet oluşturduğunu” ve “adalet ilkesine aykırı hareket ettiğini” iddia etti.

Mustafa Önsay, Eyüp Kahveci’nin açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çekerek, “Eyüp Kahveci’nin tutarsız açıklamalarına, söyledikleriyle yaptıklarının bir olmayışına biz siyasetçiler kadar vatandaşlarımız da alıştı. Çocuklarımızı ‘prosedür, seçim usulü’ diyerek mağdur eden zihniyetin, bu mağduriyeti başörtülü evlatlarımıza yaşatmış olması manidardır" dedi.

Önsay, Belediye Başkanı Kahveci’nin, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir çocuğun ismini kamuoyuyla paylaşmasını eleştirerek, bunun çocuk hakları açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kahveci’nin başörtülü bir çocuk üzerinden siyasi algı oluşturduğunu belirten Önsay, yapılan seçimlerin sembolik olmasına rağmen, bazı çocukların haklarının göz ardı edildiğini savundu: Önsay, “Dilekçesi olmadığı için oylarını kabul etmediğiniz çocuklarımızın, tekrar yapılan seçimde nasıl yönetime girmelerine müsaade ettiniz? Bu meseleye çocuklarımızı bulaştıran zihniyet, planlı bir yaklaşım sergiliyor.”

Önsay ayrıca, seçimin sonuçlarının bir plan dahilinde manipüle edildiğini iddia ederek, Kahveci’nin adalet söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Eyüp Kahveci’nin yanı sıra CHP’ye de eleştiriler yönelten Mustafa Önsay, “Çocukları ötekileştiren ve mağdur eden bir anlayıştan adalet beklemenin mümkün olmadığını” belirtti. Önsay, "Adalet kisvesi altında, hakkı dillendiren ama eyleme geçtiğinde adaleti yok sayan zihniyet geçmişte neyse şimdi de odur. Değişmeye niyetleri olmadığı ortada" şeklinde konuştu.

Açıklamasını sert ifadelerle sonlandıran Önsay, “Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi ve CHP zihniyetini kınasak utanmaz, söylensek ar duymaz. Allah geçmişten geleceğe değişmeyen bu zihniyeti ıslah etsin” dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci: “Başörtüsü tartışması üzücü ve gerçek dışı”

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde kurulan Kütahya Çocuk Meclisi’nin seçim süreciyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kahveci, konunun amacından saptırıldığını ve masum bir çocuk üzerinden siyasi rant elde edilmeye çalışıldığını belirterek, açıklama yaptı.

Eyüp Kahveci, Çocuk Meclisi’nin, Kütahya Kent Konseyi bünyesinde gençlik, kadın ve engelli meclislerinin yanı sıra sembolik bir yapıyla oluşturulduğunu söyledi. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Kahveci, şu bilgileri verdi: “18 yaş altı çocuklardan oluşan meclise katılım için velilerinin onayıyla dilekçe vermeleri gerektiği belirtilmiş, bu dilekçelere dayalı bir liste hazırlanarak seçim yapılmıştır.”

Seçim sırasında yaşanan aksaklıklarla ilgili konuşan Kahveci, aday olan Buğlem İlke Özer’in, dilekçesiz olarak oy kullanan çocukların oylarının geçersiz sayılması nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Seçim usulleri gereği dilekçesi olmayan çocukların oyları geçersiz sayılmış, ancak mağduriyetin giderilmesi için Yürütme Kurulu oyları geçerli kabul etmiştir. Bu karar sonrası çocuklar ve aileleri bilgilendirilmiş, Buğlem İlke Özer de Çocuk Meclisi yönetimine dahil edilmiştir" dedi.

Kahveci, olayın başörtüsü meselesi olarak gündeme getirilmesine sert tepki gösterdi. “Masum bir çocuğumuz üzerinden siyaset yapılması ve olayın özünden koparılarak çarpıtılması bizi derinden üzmüştür” diyen Kahveci, bu tür iddiaların Çocuk Meclisi’nin amacına gölge düşürdüğünü söyledi.