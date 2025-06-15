Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerinde stant kurarak, sınava giren öğrencilere su ikramında bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 12 ilçede toplam 22 okul önünde sabahın erken saatlerinde kurulan stantlarda, LGS sınavı heyecanı yaşayan öğrencilere su ikram edilirken, ’başarılar’ dilekleriyle moral aşılandı. Ekipler yalnızca çocukları değil, güneşin altında saatlerce dışarıda beklemek zorunda kalan aileleri de unutmadı. Ekipler, Başkan Vahap Seçer’in sevgi ve selamlarını ileterek, velilere de su ikramında bulundu.

"Öğrencilerin sınav heyecanına ortak olmak için 12 ilçede 22 okul önünde stant açtık"

Halkkent Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde matematik öğretmeni Gülhatun Saraçoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sınava giren öğrenci ve onları bekleyen ailelerinin sınav heyecanına ortak olmak istediklerini söyledi. Sınav süresi boyunca öğrencilerin çok fazla emek vererek bugünlere geldiğini aktaran Saraçoğlu, "Bizler de onlara destek olmak amacıyla okul önlerinde stant açtık. Tüm sene boyunca öğrencilerimizi hem akademik hem psikolojik anlamda bu sınava hazırladık. Sosyal aktivitelerimizle onların motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Bugün de 12 ilçemizde 22 noktada su dağıtımı gerçekleştirdik. Sınav günü yanlarında olarak onların hem sınav heyecanlarını paylaşıyor hem de umutlarına ortak oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sınava giren tüm öğrencilerin gönüllerindeki okulları kazanmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sınava giren öğrenci ve aileleri su ikramından memnun kaldı

LGS’ye giren öğrencilerden Ömür Efe Bilici, "Su almayı unutmuştum, evden acil çıkmıştım. Çok iyi oldu. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kızını sınava getiren velilerden Mehmet Mecit Kurtay, su ikramı ile ilgili, "Büyükşehir çoğu belediyenin düşünmediğini düşünmüş. Bu ince düşünce için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Diğer belediyelere de örnek olması gerekir" diyerek düşüncelerini belirtti.