Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), sanatseverleri "Geçmişin Dokusu, Geleceğin Dokunuşu" temalı özel bir sergiyle buluştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda açılan "Dokunuşlar" başlıklı sergi, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre’nin imzasını taşıyor. Sergide, doğadaki dokuların sanatçı üzerindeki etkilerini yansıtan üç boyutlu doku çalışmaları, kolajlar ve enstalasyonlar yer alıyor. Eski aletlerin nostaljik yapısı, bugünün teknolojisi ve popüler kültür ögeleriyle harmanlanarak izleyicilere hem geçmişe hem de bugüne dokunan çok katmanlı bir anlatı sunuyor.

Yoğun ilgi gören açılışta, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. "Dokunuşlar" sergisi, 20 Mayıs 2025 tarihine kadar OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.