Atakum Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında sergi ve sinema gösterimi gerçekleştirdi. "Engelsiz Perde, Sınırsız Sanat" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde sergi ve sinema gösterimi gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ilk olarak merkezin kitap kumbarasını ziyaret ederek, Atakum Belediyesinin ‘Kitabın Biletin Olsun’ kampanyasına destek oldu. ‘Engelsiz Perde, Sınırsız Sanat’ başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Merkezin sergi salonunda düzenlenen sergide, Yaşam Park öğrencilerinin el emeği çalışmaları sergilendi. Öğrencilerin hazırladığı resim çalışmalarından süs eşyasına ve giyim eşyasına birbirinden güzel eserler, ziyaretçilerin büyük beğeni topladı. Etkinliğin film gösterimi bölümünde ‘Up’ adlı animasyon filmi yer aldı. Komedi-drama tarzındaki film, ilginç efektleriyle seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

"En güzel yüzümüzsünüz"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sizlerle vakit geçiren bütün emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri zaman zaman sizlerle bir araya getiriyorlar. Ben, sizlerle birlikte olmaktan müthiş mutluluk duyuyorum. Sizlerle eğlenmekten, sizlerle oynamaktan ve sizlerle üzülmekten müthiş zevk alıyorum. Bugün de koşa koşa geldim. Sizlerden rica ediyorum, öğretmenlerinizi unutmayın. Çok emekleri var. Onlar sizin ablalarınız ve aileleriniz oldular. Çaycısından temizlikçisine ve öğretmenine kadar sizlerin o sevgi içerisinde olduğunu biliyorum. Bu birlikteliğiniz hep daim olsun. Bizler sizi seviyoruz. Sizler bizim görünür yüzümüzsünüz ve en güzel yüzümüzsünüz" dedi.

"Her zaman yanınızdayız"

CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, konuşmasında "Biz, sadece Yaşam Park’ı bir yaşam alanı olarak sizlerle paylaşmaktan yana değiliz. Bütün sokakları, parkları, her yeri Yaşam Park gibi yapmak için çalışacağız. Bu, bizim en büyük hedeflerimizden biridir" diye konuştu.

Programa Atakum Belediye Meclisi Üyesi Tekin Bölükbaş, Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Yaşar , Yaşam Park öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.