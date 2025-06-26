Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi, 50’nci yılında 150 yeni mezun daha vererek toplamda 7 bin 500’den fazla ziraat mühendisi yetiştirmenin gururunu yaşadı.

Ziraat Fakültesi 2024-2025 Mezuniyet Töreni, Yaşam Merkezi’nde coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşmalara geçildi. İlk olarak konuşmasını yapan fakültesi birincisi Emre Bayrak, "Artan bu gıda ihtiyacının karşılanmasında temel görevi ziraat mühendislerine düşmektedir. Yaşadığımız pandemi sürecinde tarım ürünlerinin, gıdanın ve beslenmenin önemi daha iyi anlaşılmıştır. Bizler de bu önemin bilincinde olarak ’milli ekonominin temeli ziraattir’ sözünün gerektirdiği gibi, tarımımızın daha ileriye gitmesi için milletimizin efendisi olan çiftçimizle omuz omuza verip daha çok çalışmaya kararlıyız. Mesleğimizin, insanlığın geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu bilerek, ülkemiz ve milletimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmayı ve ülkemize yararlı birer ziraat mühendisleri olmayı hedefledik. Bu amaçla eğitim sürecinde bu hedefime ulaşmak için çalıştık" dedi.

"Ziraat Fakültemiz, bugüne kadar 7 bin 500 ziraat mühendisi yetiştirdi"

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, "Fakültemiz 137 akademik ve 47 idari olmak üzere 184 personel ile 9 bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faali faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz, akademik kadrosunun yetkinliğiyle birlikte ulusal ve uluslararası projeleriyle ülkemizin önde gelen ziraat fakültelerinden bir tanesidir. Fakültemiz öğrencilerinin bu yönden çok şanslı olduklarını bilmelerini ve bu şansı mezuniyet sonrasında da iyi kullanabilmelerini diliyorum. Halen aktif bin 450 öğrencisi bulunan Ziraat Fakültemiz, bugüne kadar 7 bin 500 ziraat mühendisi yetiştirmenin haklı gururunu taşımaktadır. Bu sayıya, bugün mezun olan 150 öğrencimizi de eklememiz gerekmektedir. Fakültemizde, 25 farklı ülkeden gelen 130 uluslararası öğrenci de lisans öğrenimi görmektedir. Fakültemiz, lisans yanında lisansüstü öğrenimde de uluslararası öğrencileri mesleki bilgilerle donatmaya çalışmaktadır" diye konuştu.

"Ülke ekonomisine, ülkenin geleceğine ışık tutan bir fakültemizdir"

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ise "Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Ziraat Fakültemiz 50. yılını kutlayan köklü bir çınardır. Ziraat Fakültemiz bu 50 yıllık süreç içerisinde mezunlar veren, mühendisler yetiştiren, ülke ekonomisine, ülkenin geleceğine ışık tutan bir eğitim kurumumuzdur" şeklinde konuştu.

Tören sonunda dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve başarı belgeleri takdim edildi. Yeminin ardından keplerini fırlatan öğrenciler, aileleriyle birlikte mezuniyetin coşkusunu yaşadı.