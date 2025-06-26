Düzce Üniversitesi’nin uluslararası iş birliği ortaklarından West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Nurgül Abenova ve Uluslararası Koordinatör Tolkyn Bissenova, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, konuk heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Görüşme kapsamında ilk olarak Rektörlük Çalıştay Salonu’nda, Uluslararası Koordinatör Tolkyn Bissenova üniversiteleri hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Ardından, Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, üniversitenin eğitim imkanları, sosyal etkinlikleri ve uluslararası değişim programları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü de imzalandı. Düzce Üniversitesi’nin West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University ile güçlü bir ortaklığa sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Sözbir, bu iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek Doç. Dr. Abenova ve Bissenova’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.