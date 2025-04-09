Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile İstanbul Gedik Üniversitesi, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ile mutabakat zaptı imzaladı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "İki ülke arasında nitelikli bilimsel iş birliklerine kapı aralayacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı’nın ilki Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Malezya Yükseköğretim Bakanı Kadir’in Dr. Zambry Abd Kadir katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi, Universiti Sains Malaysia (USM) ile de Kocaeli Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı, OMÜ adına Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından imzalandı.

"İki ülke arasında nitelikli bilimsel iş birliklerine kapı aralayacağına inanıyoruz"

Anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Türkiye ile Malezya arasındaki akademik iş birliğinin derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul’da düzenlenen 1. Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı’nda üniversitemizi temsilen yer almak bizim için gurur verici ve geleceğe dönük güçlü bir adım oldu. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ile imzalanan mutabakat zaptının, iki ülke arasında nitelikli bilimsel iş birliklerine kapı aralayacağına inanıyoruz. Birlikte gerçekleştirdiğimiz bu adım, bölgesel ve küresel ölçekte ortak üretimin değerini bir kez daha gösterdi. Bu anlamlı buluşmada bizlerle aynı heyecanı paylaşan Malezya Yükseköğretim Bakanı Sayın Zambry Abdul Kadir’e ve iş birliği içinde olduğumuz tüm kurumlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada toplantının Türkiye ile Malezya arasında yükseköğretim alanında iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl ilk kez düzenlendiğini belirtti.