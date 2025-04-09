Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak ‘1/100 bin Ölçekli 2050 Vizyonu Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını 'Bölgesel Muhtarlar Çalıştayları'nın ardından ‘Paydaş Çalıştayı’ ile sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ kapsamında toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya devam ediyor.

Bölgesel Muhtarlar Çalıştayları ile 17 ilçedeki muhtarların kente dair görüş ve düşüncelerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi, Çevre Düzeni Planı çalışmalarını ‘Paydaş Çalıştayı’ ile sürdürüyor. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi ve Mehmet Tözün Bingöl, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, merkezi yönetim, yerel yönetim, meslek odaları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bursa’nın güçlü ve zayıf yönlerini kapsamlı bir biçimde ortaya koymayı hedefleyen çalıştay, Çevre Düzeni Planı analiz aşamasının katılımcı ayağını oluşturuyor. Ulusal ve bölgesel kalkınma, nüfus, göç ve demografik yapı, turizm, ulaştırma gibi 17 tematik çalışma grubu tarafından yapılan masa toplantılarında, katılımcılar fikir alışverişinde bulunarak kendileri açısından kentin güçlü ve zayıf yönlerini belirledi.

Kentin geleceğine dair önemli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in önderliğinde yürüttükleri tüm çalışmalarda bilimi ve ortak katılımı önemsediklerini söyledi. Kentin geleceğini hep birlikte şekillendirmek istediklerini anlatan Direkçi, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çözüm önerilerini ortak akılla değerlendirdiklerini ve uzun soluklu bir çalışma yürüttüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nı net verilere dayalı bir şekilde hazırlayacaklarını ifade ederek herkesin fikrini önemsediklerini dile getirdi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, düzenlenen çalıştayda Bursa’nın güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkartılmasını arzuladıklarını söylerken, ortaya çıkacak verilerin önemli bir altyapı oluşturacağını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve Çevre Düzeni Planı Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi, Çevre Düzeni Planı kapsamında ilk odak grubu çalıştayını gerçekleştirdiklerini ifade ederek çıkan sonuçları derleyerek bir doküman haline getireceklerini anlattı.