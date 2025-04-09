Aydın’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Hemsball Turnuvası düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Hemsball Turnuvası, özel sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. 30’dan fazla sporcunun katıldığı turnuva, renkli görüntüler ve büyük bir heyecanla geçti. Turnuva boyunca azimleri ve enerjileriyle dikkat çeken özel sporcular, hem centilmence mücadele etti hem de seyircilerin alkışlarını topladı. Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde tüm sporculara madalyaları Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından takdim edildi. Günün sonunda sporculara çeşitli ikramlar sunularak etkinlik sonlandırıldı.