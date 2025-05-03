Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Gençlerimizin bilimsel merakını sahaya taşıyan her girişimin yanındayız. Milli teknolojiye ilgi duyan gençlerimizin yanında olmak, üniversitemizin en önemli sorumluluklarından biridir" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST Kıbrıs’ta öğrencilerle bir araya geldi. Festival alanında üniversite standları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği projeleri yerinde inceledi, gençlerle sohbet etti.

Rektör Aydın, TEKNOFEST’in sadece bir teknoloji yarışması olmadığını vurgulayarak, "Milli teknolojiye ilgi duyan gençlerimizin yanında olmak, üniversitemizin en önemli sorumluluklarından biridir. Öğrencilerimizin bilimsel üretkenliğini desteklemek, onları cesaretlendirmek ve bu tür platformlarda yer almalarını sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da TEKNOFEST alanında yarışan HARİKA ve ZOMİ adlı öğrenci takımlarıyla görüşerek projeleri hakkında bilgi aldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden birçok üniversitenin, özel sektör temsilcisinin ve teknoloji tutkununun katıldığı organizasyon; yarışmalar, teknoloji sunumları ve bilimsel etkinliklerle büyük ilgi gördü.